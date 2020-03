Zirndorf vor 1 Stunde

Zirndorf: Sperrmüll in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Am Montagabend (23.03.2020) setzte in Zirndorf ein Unbekannter eine neben der Straße stehende Matratze in Brand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.