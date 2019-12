Zirndorf: Politische Schmierereien an Eisdiele angebracht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Unbekannten brachten im genannten Zeitraum mehrere offensichtlich rechtsorientierte Schriftzüge an dem Werbeschild einer Eisdiele in der Nürnberger Straße an. Der entstandene Sachschaden beträgt nach erster Einschätzung einige hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernahm die Ermittlungen. Wer Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann oder sonst etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Nummer des Hinweistelefons lautet (0911) 2112-3333.

