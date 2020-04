Zirndorf: Pkw nach Streit beschädigt - Zeugen gesucht

Gegen 20:45 Uhr wurden Zeugen auf einen lautstarken Streit vor dem Anwesen Egersdorfer Straße 1 in Cadolzburg aufmerksam. Zwei unbekannte Männer sollen sich zunächst lautstark gestritten anschließend mit zwei verschiedenen Pkw und quietschenden Reifen davongefahren sein. Bei einem der Fahrzeuge könnte es sich um einen 1er-BMW gehandelt haben.

Anschließend stellte ein Anwohner eine Beschädigung an einem geparkten Pkw fest, die aufgrund der Spurenlage wohl von einem Fußtritt her stammen könnte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911-969270 zu melden.

