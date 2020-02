Zirndorf vor 21 Minuten

Zirndorf: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Zirndorf verletzt - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots) - Am Freitagnachmittag (21.02.2020) ereignete sich in der Fürther Straße in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.