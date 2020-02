Stein vor 29 Minuten

Stein: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Mitbewohner rettete Hund

Stein (ots) - Am frühen Freitagmorgen (28.02.2020) brach in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Roßtal (Lkrs. Fürth) ein Brand aus. Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.