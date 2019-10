Stein: Einbruch in Apotheke in Roßtal - Zeugenaufruf

Die Täter gelangten zwischen 18:30 Uhr (Fr) und 05:00 Uhr (Sa) offensichtlich über ein rückwärtiges Fenster in die Apotheke in der Unteren Bahnhofstraße. Das betroffene Fenster wurde hierbei von den Einbrechern beschädigt. Aus der Apotheke entwendeten die Täter den Tresor, der in den Räumlichkeiten verbaut war. In dem Geldschrank befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld. Zudem nahmen die Täter bei ihrem Einbruch verschiedene Arzneimittel mit. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen liegen in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei Fürth. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Verdächtige Wahrnehmungen zu Fahrzeugen oder Personen im Bereich der Unteren Bahnhofstraße können der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

