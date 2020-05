Stein vor 1 Stunde

Stein: Brand in Geräteschuppen - Brandursache unklar

Stein (ots) - Am Mittwochnachmittag (06.05.2020) brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Geräteschuppen in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein Feuer aus. Personen kamen nicht zu Schaden.