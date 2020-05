Fürth vor 56 Minuten

Fürth: Zeugensuche nach Kellereinbrechern

Fürth (ots) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (16.-18.05.2020) drangen Unbekannte in drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ein. Die Polizei sucht Zeugen.