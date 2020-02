Fürth: Zeugenaufruf nach Diebstählen aus Zigarettenautomaten

Der oder die Täter traten vermutlich so massiv gegen die Automaten, dass es dadurch gelang, an das Münzgeld zu kommen. Auf diese Art und Weise erbeuteten die Unbekannten insgesamt etwa 170 Euro. Der verursachte Schaden an den Zigarettenautomaten beläuft sich auf etwa 1.600 Euro.

Die betroffenen Automaten standen in der Bürkleinstraße bei den Papierveredelungswerken, in der Ludwigstraße 17 bei Manis Eck und in der Magazinstraße 45 beim ASV Fürth.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die im oben genannten Zeitraum an den Tatorten verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905-114 oder -115 zu melden.

