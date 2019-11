Fürth vor 44 Minuten

Fürth: Zeugen nach Einbrüchen in der Stadt und im Landkreis Fürth gesucht

Fürth (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitag (15.11.2019) in ein Reihenhaus in Fürth und ein Einfamilienhaus in Roßtal ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.