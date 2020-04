Fürth vor 18 Stunden

Fürth: Wohnungsbrand in Fürther Innenstadt

Fürth (ots) - Am Samstagnachmittag (25.04.2020) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Innenstadt zu einem Wohnungsbrand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.