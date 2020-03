Fürth: Wer hatte Grünlicht? - Zeugen gesucht

Gegen 19:45 Uhr fuhr eine 59-jährige Golffahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Breslauer Straße und bog in die Würzburger Straße ein. Zeitgleich befuhr eine 57-jährige Opelfahrerin mit ihrem Corsa die Würzburger Straße in stadteinwärtige Richtung.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmerinnen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von wenigen tausend Euro.

Beide Frauen gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und insbesondere zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911/759050 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell