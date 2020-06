Fürth vor 52 Minuten

Fürth: Verkehrsunfall an der Billinganlage - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Dienstagvormittag (02.06.2020) ereignete sich an der Billinganlage in Fürth ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.