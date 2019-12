Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Unbekannte versuchten Geldautomat zu sprengen

Fürth (ots) - In den frühen Morgenstunden hatten zwei unbekannte Männer versucht, den Geldautomaten in einer Bank in der Gustav-Schickedanz-Straße zu sprengen. Die Polizei sucht Zeugen.