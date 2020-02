Fürth vor 46 Minuten

Fürth: Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag gegen mutmaßlichen Fahrraddieb

Fürth (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Fürth fanden am Montagabend (03.02.2020) mehrere mutmaßlich gestohlene Fahrräder in einer Wohnung in der Fürther Südstadt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen einen 38-Jährigen.