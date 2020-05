Fürth: Schwerer Raub in Fürther Südstadt - Tatverdächtiger in U-Haft

Gegen 20:45 Uhr teilten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Ludwigstraße mit, die sich dort auch heftig schlagen sollen.

Nach wenigen Minuten trafen mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth am Einsatzort ein. Hier trafen sie u. a. auf einen verletzten 23-jährigen Mann. Die Kontrahenten hatten sich zwischenzeitlich bereits entfernt. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen dem 23-jährigen Mann und zwei unbekannten Personen zum Streit gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Angreifer dem 23-Jährigen die Geldbörse gewaltsam entwendet und ihn mehrfach geschlagen haben. Anschließend entfernten sich die beiden Männer unerkannt. Die Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Der 23-Jährige trug u. a. eine Nasenbeinfraktur und Augenverletzungen davon, wurde durch den verständigten Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gefahren.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernahm die Ermittlungen hinsichtlich eines schweren Raubes. Nach der Tat kam es außerdem zu weiteren Bedrohungen gegen den 23-jährigen Geschädigten. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zu drei tatverdächtigen Männern (22, 27, 27).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde gegen den 22-Jährigen Haftbefehl erlassen. Spezialeinsatzkräfte der mittelfränkischen Polizei nahmen ihn am 11.05.2020 in der Nürnberger Innenstadt fest. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind weiterhin unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

