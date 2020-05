Fürth: Schmierereien angebracht - Tatverdächtige festgenommen

Eine Anwohnerin hörte gegen 04.15 Uhr das "Klackern" von Spraydosen und sah zwei junge Männer in Richtung Laubenweg / Poppenreuther Straße davonlaufen. Die umgehend alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Fürth stellten im Bereich der Flurstraße fest, dass mehrere Hauswände und die Außenseite eines Balkons mit weißer und blauer Farbe besprüht worden waren. Noch im Rahmen der Fahndung gelang es den Beamten in Tatortnähe aufgrund der von der Zeugin abgegebenen Beschreibung die zwei jungen Männer festzunehmen. Beide bestreiten mit den Sachbeschädigungen in Verbindung zu stehen.

Die Jugendarbeitsgruppe der Polizeiinspektion Fürth übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

