Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Fürth (ots) - Eine Streife der Fürther Polizei ertappte am Samstag (25.01.2020) einen Mann, der offensichtlich gerade in Begriff war, ein Fahrrad zu stehlen. Der 21-jährige hatte sich in der Fürther Südstadt in eindeutiger Absicht an dem fremden Rad zu schaffen gemacht.