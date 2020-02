Fürth: Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Gegen 18:00 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ihr vor einigen Minuten ein Mann in der Siemensstraße gegenübergetreten war, der zunächst vor ihr onaniert und anschließend versucht hatte, sie "anzupinkeln". Danach flüchtete der Täter zunächst unerkannt.

Gegen 18:30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale Mittelfranken eine weitere Mitteilung, dass eine Person in der Wilhelmstraße in Fürth randalieren soll. Die Streifen der Polizeiinspektion Fürth trafen kurz darauf auf den augenscheinlich stark alkoholisierten 24-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Im Zuge der weiteren Sachbearbeitung ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem 24-Jährigen möglicherweise auch um den gesuchten Exhibitionisten handeln könnte. Die vorhandene Personenbeschreibung traf auf den 24-Jährigen zu. Weitere Zeugenbefragungen erhärteten den Tatverdacht gegen ihn.

Der 24-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Tatverdächtige anschließend in eine Klinik gebracht.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell