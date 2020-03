Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Mann leistet massiven Widerstand - Beamter schwer verletzt

Fürth (ots) - Am Freitagmorgen (27.03.2020) rastete ein Mann in der Fürther Nordstadt aus und drohte mehreren Personen Schläge an. Gegenüber den Beamten leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten schwer.