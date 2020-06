Fürth: Kripo Fürth ermittelt nach Bränden im Fürther Norden - Zeugen gesucht

Gegen 03:30 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken den Brand eines Motorrollers in der Hans-Vogel-Straße in Fürth mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein vor einem Anwesen abgestellter Motorroller komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Hausfassade war durch die Flammen bereits leicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nur ca. eineinhalb Stunden später kam es in der angrenzenden Georg-Zorn-Straße zu einem weiteren Brandfall. Hier teilten Zeugen mit, dass eine Plane eines Bauzauns in Flammen stand. Auch dieser Brand konnte rasch gelöscht werden.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen einige tausend Euro.

In beiden Fällen gehen die Ermittler des Fachkommissariats der Kriminalpolizei Fürth davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 entgegen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell