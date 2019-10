Fürth vor 25 Minuten

Fürth: Kinder zündelten - Feuerwehreinsatz in Kindertagesstätte

Fürth (ots) - Zündelnde Kinder sorgten am Samstagnachmittag (26.10.2019) für einen Feuerwehreinsatz in einer Kindertagesstätte in der Fürther Südstadt. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten zwei Kinder in den Räumlichkeiten der Einrichtung gezündelt.