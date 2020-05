Fürth: Junge Frau durch Unbekannte belästigt

Die Frau war gegen 18:30 Uhr in der Blumenstraße kurz nach der Abzweigung Hirschenstraße in stadtauswärtiger Richtung zu Fuß unterwegs. Hinter ihr liefen zwei Männer, die ihr in einer unbekannten Sprache etwas nachriefen. Plötzlich wurde sie von einem gepackt, während der andere sie unsittlich berührte. Das Opfer konnte sich losreißen und davonrennen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit dunklem T-Shirt und sehr weit geschnittener grauer Jogginghose.

Täter 2: ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Jogginghose.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Fürth blieben die Täter verschwunden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren. Die weitere Sachbearbeitung übernahmen Ermittler der Polizeiinspektion Fürth. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0911 75905-0 entgegengenommen.

