Fürth: Jugendliche gingen Zigarettenautomat an - Festnahme

Gegen 14:45 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Flößaustraße, wie vier Jungs abwechselnd gegen einen Zigarettenautomaten traten. Er verständigte die Polizei. Beamte der PI Fürth stellten die Tatverdächtigen unweit des Tatorts. Die drei 14-Jährigen und ein 13-Jähriger erbeuteten durch ihr Verhalten mutmaßlich wenige Euro Münzgeld. Der Zigarettenautomat blieb bei der Aktion unbeschädigt. Allerdings wurde die Sandsteinmauer, an der er befestigt war, in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Gegen die Jugendlichen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Anschließend übergaben sie die vier Jungs ihren Eltern.

