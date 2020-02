Fürth: Hoher Sachschaden nach Brand in Carport

Gegen 23:45 Uhr brannten in einem Carport in der Neumannstraße zwei PKW. Durch den Brand der beiden Fahrzeuge wurde auch der Carport zerstört. Ein weiteres Fahrzeug, welches in unmittelbarer Nähe auf der Straße abgestellt war, wurde durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt.

Durch den schnellen und professionellen Einsatz der Fürther Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das in unmittelbarer Nähe stehende Einfamilienhaus verhindert werden. Die beiden im Carport geparkten Fahrzeuge brannten allerdings vollständig aus.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Brandort. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die abschließenden Ermittlungen hierzu aufgenommen und prüft derzeit die Brandursache.

Personenschaden entstand nicht. Ersten Schätzungen zufolge wird derzeit von einem Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro ausgegangen.

