Fürth: Hakenkreuz an Gebäude geschmiert - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Ein unbekannter Täter brachte von Dienstag auf Mittwoch (24./25.03.2020) unter anderem ein Hakenkreuz an einem Gebäude in der Fürther Innenstadt an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.