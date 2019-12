Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Fürther Polizei ermittelt mutmaßliche Fahrraddiebe

Fürth (ots) - Der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Fürth gelang es, eine Vielzahl an Fahrraddiebstählen in Fürth aufzuklären. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger befindet sich derzeit in Haft.