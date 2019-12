Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Frau leistet Widerstand und verletzt sich dabei selbst

Fürth (ots) - Eine 30-jährige Frau leistete am Montagabend (16.12.2019) auf dem Fürther Weihnachtsmarkt erheblichen Widerstand, nachdem ihr Ex-Ehemann durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden sollte. Sie verletzte sich dabei und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.