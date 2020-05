Fürth: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Gegen 16:25 Uhr befanden sich zwei Frauen am Wiesengrund auf Höhe der Begonienstraße, als ihnen plötzlich ein unbekannter Mann in näherer Distanz aufgefallen war. Der Unbekannte öffnete plötzlich den Reißverschluss seiner Hose und zeigte sich den beiden in schamverletzender Weise.

Nachdem die beiden Frauen die Polizeieinsatzzentrale verständigt hatten, fuhr der Unbekannte mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Stadelner Hauptstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang negativ.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur und hatte kurze Haare. Er trug einen sog. Dreitagesbart.

Bekleidet war er mit einem schwarz/weißen Oberteil, einer dunklen Jeans und Sportschuhen.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

