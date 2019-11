Fürth: Einbruchsversuch - drei Kinder angetroffen

Gegen 23:00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale eine Mitteilung über einen Alarm, ausgehend von einer Tankstelle. Die eintreffenden Streifen trafen vor Ort keine Personen mehr an. Allerdings stellten die Beamten Hebelspuren an der Eingangstür fest. Am Tatort wurde zudem ein Tablet aufgefunden, mit dem die Tat gefilmt worden war.

Nachdem sich Hinweise darauf verdichteten, dass sich die Tatverdächtigen auf den nahegelegenen Friedhof geflüchtet hatten, wurde dieser umstellt. Zudem wurden ein Diensthundeführer sowie ein Polizeihubschrauber angefordert.

Die drei Tatverdächtigen wurden auf dem Friedhof angetroffen. Es stellte sich heraus, dass es sich um drei strafunmündige Kinder handelte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kinder wurden nach beendeter Sachbearbeitung ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

