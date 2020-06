Fürth vor 23 Minuten

Fürth: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) - In der Nacht von Freitag (12.06.2020) auf Samstag (13.06.2020) brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Fürth ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.