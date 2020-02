Fürth: Autofahrerin forderte Zivilstreife zum Rennen heraus

Die junge Frau war der Zivilstreife am frühen Morgen gegen 03:30 Uhr an einer Ampel in der Gebhardtstraße aufgefallen. Durch starkes Beschleunigen und Abbremsen mit ihrem VW Touareg wollte die 24-Jährige die Verkehrspolizisten offensichtlich zu einem Rennen herausfordern. Da sie hierbei mehrfach mit stark überhöhter Geschwindigkeit davonzog, entschlossen sich die Beamten dazu, die Frau einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bei der Kontrolle erkannten die Beamten Anzeichen, welche auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Die Frau musste die Streife deshalb zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Außerdem stellte sich heraus, dass sie die Beamten zuvor bezüglich ihrer Personalien angelogen hatte. Der Grund hierfür war den Beamten schnell klar: Die Dame war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.

Keine 24 Stunden später fiel der gleichen Streife das Fahrzeug erneut auf - diesmal im Stadtgebiet Nürnberg. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, hatte der Halter des Fahrzeugs die sichergestellten Pkw-Schlüssel kurz zuvor abgeholt und wieder an die Frau ausgehändigt. Diese hat sich prompt erneut hinters Steuer gesetzt. Diesmal war die Dame zwar grundsätzlich fahrtüchtig, in ihrer Handtasche fanden die Beamten jedoch mehrere Betäubungsmittel.

Die Frau muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Marc Siegl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4532743 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell