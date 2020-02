Fürth vor 42 Minuten

Fürth: Aufmerksamer Gastwirt vereitelt Einbruch

Fürth (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (25.02.2020) brachen zwei Männer in eine Gaststätte am Fürther Stadtpark ein. Durch das umsichtige Handeln des Gastwirts konnte das Duo festgenommen werden.