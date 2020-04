Wegen der Corona-Pandemie musste das Erlebnisbad "Kristall Palm Beach" in Stein im Landkreis Fürth seine Pforten schließen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit - die Vorbereitungen auf eine Wiedereröffnung laufen. Nebenbei stehen noch Renovierungsarbeiten an. Das berichtet die Prokuristin des Bades Stefanie Klötzl gegenüber inFranken.de.

Auf Facebook wirbt das Erlebnisbad für Gutscheine, die man zum Muttertag verschenken könne. "Wir bekommen täglich Anfragen, dass unsere Gäste das Bad sehr vermissen", freut sich Stefanie Klötzl.

"Könnten innerhalb weniger Tage Betrieb wieder aufnehmen"

Die Situation ist allerdings auch für das Palm Beach nicht einfach. Bereits seit Mitte März ist die Einrichtung geschlossen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und zusätzlich stehen noch Renovierungsarbeiten an. Eine eventuelle Wiedereröffnung beeinträchtigt das aber nicht: "Wir könnten [...] innerhalb weniger Tage den Betrieb wieder aufnehmen", erklärt Klötzl.

Auf die Frage nach möglichen Hygienekonzepten antwortet die Prokuristin: "Die Anforderungen an jeden einzelnen Bürger und Unternehmen ändern sich derzeit ziemlich häufig. Wir werden auf jeden Fall alles Denkbare unternehmen, damit der Schutz jedes Einzelnen gewährleistet ist."

Gutscheine kaufen: So können Kunden das Bad in der Coronakrise unterstützen

Um das Bad zu unterstützen, können Kunden übrigens Gutscheine kaufen: "Auch wir benötigen Einnahmen", erklärt Klötzl. Von der Politik wünscht sie sich weiterhin Förderung und eine baldige Öffnung der Bäder - natürlich mit gewissen Hygieneauflagen: "Auch wir können Abstände einhalten."