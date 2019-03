Neueröffnung: Decathlon kommt in den Fürther Süden

Das Eröffnungsdatum steht fest. Am 18.04.2019 eröffnet Decathlon eine neue Filiale in der Waldstraße 82. In der Südstadt von Fürth wird damit die dritte Filiale des Sportunternehmens in Franken und die erste Filiale in Mittelfranken eröffnet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigt. Außerdem hat der Sportartikelhersteller einen Standort im unterfränkischen Würzburg und in Bamberg: In der Domstadt eröffnete Decathlon 2017 seine Filiale.

Weiter heißt es, dass die Verkehrsanbindung über die Autobahnen A 3, 6, 9 und 73 ein problemloses Erreichen der Filiale ermöglicht. Ohne Auto erreicht man den Store über die U-Bahn Station "Stadtgrenze" fußläufig oder von dort direkt mit dem Bus 73 (Station "Schieräckerstraße").

Mehr als nur ein normaler Sportladen

Mit der dritten Filiale in Franken will Decathlon den Sportmarkt für die Kunden erweitern. Nicht nur Sportler und Vereine der Umgebung, auch für Familien und Sporteinsteiger will der Sportartikelhersteller etwas bieten.

Fürth als perfekter Standort für Mittelfranken

Über 2.000 Kilometer markierte Wanderwege im Nürnberger Land, über 70 Rennradtouren oder die zahlreichen MTB Routen in der Nähe der Region: Für Decathlon macht dieses Umfeld Mittelfranken zu einem guten Standort, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Filialleiterin Nina Genz freut sich jetzt schon auf die neue Filiale: "Nach einer ausführlichen Standortanalyse sind wir uns sicher, dass wir den Bedürfnissen der Region gerecht werden", wird sie zitiert.

Über Decathlon

Weltweit vertreibt das Unternehmen mehr als 35.000 verschiedene Sportartikel in über 1.000 Filialen in 28 Ländern. In Deutschland ist Decathlon bisher mit 65 Filialen und 3.400 Mitarbeitern vertreten. Mit über 10 Mrd. € Umsatz und mehr als 75.000 Mitarbeitern ist Decathlon damit einer der größten Sportartikelhersteller und -vertreiber der Welt.

