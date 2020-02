Mit ihrer neu eröffneten Event-Location "Pixels" in Fürth wollen die Betreiber möglichst viele Menschen in der Region für die Faszination Virtual Reality begeistern. Das "Pixels" liegt in der Gustav-Schickedanz-Straße8 in der Nähe des Hauptbahnhofs.

"Pixels" in Fürth: Virtual-Reality-Erlebnisse für alle Altersklassen

Auf einem Areal von über 400 Quadratmetern auf sieben Erlebnisflächen lassen sich die unterschiedlichen Virtual-Reality-Welten erforschen. "Ob du den Mount Everest besteigst, das Fliegen lernst oder dich durch Geschicklichkeit auszeichnest, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Du brauchst nur deine VR-Brille aufzusetzen und schon bist du an einem anderen Ort", versprechen die "Pixels"-Gründer auf ihrer Webseite.