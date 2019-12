Streifenpolizisten der Polizei Fürth mussten am Montagabend (16. Dezember 2019) auf dem Weihnachtsmarkt in Fürth zwei Streithähne in Gewahrsam nehmen. Gegen 21.30 Uhr wurde den Beamten ein Streit gemeldet, bei dem der Mann seiner Ex-Ehepartnerin ins Gesicht geschlagen haben soll.

Als der 32-Jährige auch gegenüber den Polizisten aggressiv reagierte, nahmen diese ihn in Gewahrsam. Seine 30-jährige Begleiterin wollte jedoch nicht alleine nach Hause gehen und ignorierte mehrfach die ausgesprochenen Platzverweise. Beide Personen waren laut der Fürther Polizei stark alkoholisiert.

Widerstand gegen Polizisten: Frau zerbricht Frontscheibe mit ihrem Kopf

Schließlich wollten die Beamten auch die Frau in Gewahrsam nehmen, diese wehrte sich jedoch weiterhin. Sie beleidigte die Polizisten und spuckte einem von ihnen ins Gesicht. Auch sich selbst verletzte sie, indem sie ihren Kopf so lange auf die Frontscheibe des Polizeiautos schlug, bis die Scheibe zerbrach.