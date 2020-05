Fürth vor 1 Stunde

Überfall

Nach schwerem Raub in Franken: Spezialkräfte nehmen Mann (22) fest

Nach einem schweren Raub in der Fürther Südstadt am 28. April hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 22-Jährige wurde am Montag von der Polizei in Nürnberg festgenommen.