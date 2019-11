Nürnberg vor 50 Minuten

Körperverletzung

Nach Sachbeschädigung: Mann (27) greift Polizisten an und bespuckt sie

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 27-Jähriger in Stein bei Nürnberg eine Sachbeschädigung begangen. Als Polizisten ihn darauf ansprechen wollten, griff der Mann sie an und bespuckte die Beamten.