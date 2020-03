Mit Pfefferspray und Messer - Mann greift Polizisten in Fürth an

Ein psychisch auffälliger Mann griff am Sonntagmorgen (08.03.2020) drei Polizeibeamte in Fürth an und verletzte sie. Der Täter musste in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Gegen 09:00 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Fürth zu einer Ruhestörung in die Gutenbergstraße gerufen. Als die Polizisten klingelten, öffnete zunächst niemand. Erst nachdem die Beamten laut "Polizei" riefen und mehrfach klopften, wurde geöffnet.

Mit Messer bewaffnet

Völlig unvermittelt sprühte der Wohnungsinhaber den Beamten Reizgas ins Gesicht. Außerdem hielt er laut Polizei ein Messer in der anderen Hand.

Erst durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs konnte der Angreifer überwältigt, gefesselt und festgenommen werden.Die drei Polizeibeamten erlitten Verletzungen durch Reizgas und begaben sich anschließend in medizinische Behandlung.

Der psychisch auffällige 68-Jährige machte nach der Festnahme ebenfalls Verletzungen geltend und wurde daraufhin in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.