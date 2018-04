Landkreis Fürth: Frau auf Straße geschubst - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag (21. Juli) ist laut Polizei ein Streit in Oberasbach (Landkreis Fürth) eskaliert. Dabei wurde eine 56 Jahre alte Frau auf die Fahrbahn gestoßen und verletzt. Beinahe wurde sie von einem Auto überfahren. Die Polizeiinspektion Stein sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.



Gegen 15 Uhr geriet die 56-Jährige in der Rothenburger Straße in Oberasbach auf Höhe einer Eisdiele mit einem Jahre alten Passanten in Streit.Dabei kam es zunächst zu Beleidigungen gegen die Frau. Als sie den für sie unbekannten Mann für die beabsichtigte Anzeige mit ihrem Smartphone fotografieren wollte, nahm ihr der Mann das Telefon weg und warf es zu Boden.



Anschließend stieß er die Frau auf die Fahrbahn der Rothenburger Straße. Ein vorbeifahrender Pkw musste dabei der auf der Fahrbahn liegenden Frau ausweichen. Die 56-Järhrige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.



Der 29-jährige Tatverdächtige konnte von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf kurz darauf im Bereich des Wiesengrunds nördlich der Bruckwiesenstraße gestellt werden. Hierbei widersetzte er sich den Polizisten, konnte jedoch überwältigt und festgenommen werden.



Die Polizeiinspektion Stein leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls.



Diese können sich unter der Rufnummer 0911 967824-0 mit der Polizei in Verbindung setzen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten insbesondere den Fahrer des Pkw, welcher der auf die Fahrbahn gestoßenen Frau ausweichen musste, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.