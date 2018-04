Kraftklub, Foodtrucks & Nachtflohmärkte - Wochenendtipps für Franken

Kommendes Wochenende soll es in Franken überwiegend bewölkt werden, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Vereinzelt dürfen wir am Freitag in Unter- und Oberfranken mit leichtem Schneefall rechnen. Die Höchsttemperatur beträgt an diesem Tag 2 Grad. Am Samstag wird lediglich für Oberfranken Schnee vorhergesagt. Dort wird es mit höchstens -3 Grad auch etwas kälter als im Rest Frankens. Deutlich kühler soll es in der ganzen Region am Sonntag werden mit Höchsttemperaturen um die -5 Grad.



Es lohnt sich also, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu besuchen.



Ausstellung "Floating Volumes" in Fürth

Plastiktüten, Verpackungsfolien und Abfallsäcke sind längst zu Alltagsgegenständen geworden, denen wir jedoch kaum Beachtung schenken.

Anders als bei der Künstlerin Elizabeth Thallauer - sie erhebt diese Materialien in ihrer neuen Ausstellung "Floating Volumes" zum Gegenstand der Kunst. Im Kulturort "Badstraße 8" in Fürth hat die Künstlerin Installationen aus Kunststoffen, die täglich genutzt, verbraucht und wiederverwendet werden, errichtet.



Die Vernissage mit einer Einführung durch die Kunstwissenschaftlerin Carla Orthen ist am Freitag um 19 Uhr. Danach haben Sie noch bis zum 14. Februar die Gelegenheit, sich die Ausstellung anzusehen. Die Besichtigungszeiten sind freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 12 Uhr bis 18 Uhr oder zu anderen Zeiten nach Vereinbarung.



Zwei Nachtflohmärkte in Nürnberg

Gleich zwei Nachtflohmärkte stehen dieses Wochenende in Nürnberg zur Wahl.

Am Freitag ist der "15. Nürnberg Nightmarket" im "Parks". Der Verkauf beginnt um 18 Uhr und dauert bis Mitternacht. Danach geht es weiter mit Musik, Tanz und Trinken. Begleitet wird die Veranstaltung von einem DJ. Zum Essen wird es Thai Street Food geben. Der Eintritt beträgt 1 Euro.



Der zweite Markt ist der "Nachtkonsum" Nachtflohmarkt im kleinen Saal der Meistersingerhalle. Die überregionale Veranstaltungsreihe findet am Samstag erstmals in Nürnberg statt. Einlass ist von 17 Uhr bis 23 Uhr. Bis Mitternacht haben Besucher die Möglichkeit bei Live-Musik von Dominik Wrana, Henk und Alex Amsterdam einzukaufen. Auch mehrere lokale DJs werden vertreten sein. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Weitere Informationen und die Standplatzbuchung sehen Sie auf der Internetseite des Nachtkonsums.



Bamberg: Lange Saunanacht "Hüttenzauber" im Bambados

Unter dem Motto "Hüttenzauber" steht am Samstag von 18 Uhr bis 1 Uhr die lange Saunanacht im Bambados. Der Saunabereich des Bambados" umfasst sechs Saunen, ein Dampfbad, zwei Doppel-Infrarotkabinen, eine separate Gastronomie und eine direkte Verbindung zum Wellnessbereich. Der Abend wird durch ein Rahmenprogramm begleitet. Einlass in die Sauna ist bis 22 Uhr. Von 22 Uhr bis 24 Uhr besteht zudem die Möglichkeit im Freizeitbereich textilfrei zu baden.

Es gelten die normalen Saunatarife.



Fürther Erzählnacht

Die Stadt Fürth veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Internetplattform "Rund um Fürth" und dem Geschichtenerzähler Martin Ellrodt zum sechsten Mal die Fürther Erzählnacht. Dieser wird aber nur moderieren, denn die Geschichten sollen von den teilnehmenden Fürthern erzählt werden. Auf den bisherigen Veranstaltungen kamen schon über 100 Menschen aus Fürth zu Wort. Ob selbst Erlebtes oder frei Erfundenes liegt ganz bei den Rednern.



Treffpunkt ist das Kulturforum Fürth in der Würzburger Straße am Samstag von 19 Uhr bis 23 Uhr.

Die Liste der angemeldeten Erzähler ist zwar schon lang, für den einen oder anderen spontanen Beitrag wird aber bestimmt noch Zeit bleiben.



Kraftklub in Bamberg

Für Fans der Band Kraftklub lohnt es sich am Samstag nach Bamberg zu kommen. In der Brose Arena findet eines von zehn Konzerten der "Randale" Tour 2016 statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn des Konzerts um 20 Uhr. Der Durchbruch gelang der fünfköpfigen Gruppe aus Chemnitz 2012 mit ihrem platinausgezeichneten Debütalbum "Mit K", das sofort auf den ersten Platz der Albumcharts aufstieg. Auch das zweite Album "In Schwarz" erreichte die Spitze der Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet. Der Stil von Kraftklub wird als eine Mischung aus Indie, Punkrock und Rap bezeichnet.



Die Tour ist in allen anderen deutschen Städten bereits ausverkauft, für Bamberg sind allerdings noch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei gängigen Vorverkaufssystemen, beim Kartenkiosk Bamberg und unter der Hotline 0951-23837 erhältlich.



Nürnberg: "Foodtruck RoundUp"

Am Samstag findet die achte Ausgabe des Franconian Foodtruck RoundUps in Nürnberg statt. Über 25 Foodtrucks aus Franken und Gasttrucks aus Frankfurt, München, Regensburg, Schweinfurt, Stuttgart, Würzburg und Österreich werden vertreten sein. Foodtrucks sind umgebaute Lieferwagen, aus denen heraus Essen verkauft wird.

Das aus Franken stammende Format wird von 12 Uhr bis 20 Uhr auf dem überdachten Vorplatz Eingang Mitte der NürnbergMesse abgehalten. Die Veranstaltung wird von Live-Musik begleitet. Der Online-Radiosender kochblogradio.de ist mit einem mobilen Team vor Ort. Für Kinder gibt es eine Kinderecke mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr.



Der Eintritt ist frei. Lediglich die Parkplätze auf dem Gelände kosten 2 Euro. Mit der U-Bahn U1 lässt sich das Messegelände direkt erreichen. Für die Saison 2016 sind außerdem mehr als 15 weitere Foodtruck RoundUps geplant, primär im fränkischen und süddeutschen Raum. Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Veranstalter.



"StummFilmMusiktage" in Nürnberg

Die "StummFilmMusikTage" feiern dieses Jahr

ihr 20. Jubiläum. Anlässlich des runden Geburtstages wird eine Auswahl der besten Filme der vergangenen 19 Festivals gezeigt.



Die erste Aufführung ist am Samstag um 19 Uhr. "Tabu" (USA 1931, 85 min) ist ein Stummfilm von Friedrich Wilhelm Murnau mit musikalischer Begleitung durch das ensemble KONTRASTE in der Tafelhalle. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro (ermäßigt 14 Euro) und im Vorverkauf 19 Euro (ermäßigt 12 Euro). Eine Stunde vor der Aufführung können Interessierte an einem Publikumsgespräch mit Violeta Dinescu, der Komponistin der Filmmusik, im Theatercafé der Tafelhalle teilnehmen. Der Eintritt ist frei.



Um 21 Uhr folgt ein Publikumsgespräch mit der Journalistin Inge Rauh im Gespräch mit Autor Olaf Brill, der sich mit der Entstehungsgeschichte des Films "Das Cabinet des Dr. Caligari" (D 1919, 74 min) befasst. Der Film wird um 22 Uhr gezeigt.

An der Abendkasse bezahlen Besucher wieder 22 Euro Eintritt (ermäßigt 14 Euro) und im Vorverkauf 16 Euro (ermäßigt 10 Euro).



Am Sonntag um 11 Uhr wird in der Tafelhalle eine Auswahl an Kurzfilmen von Stan Laurel & Oliver Hardy (USA 1927/1928, 80 min) gezeigt, die eher unter den Namen Dick und Doof bekannt sein dürften. Begleitet wird die Vorstellung von Hilde Pohl am Klavier und Yogo Pausch mit Percussion. 10 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse und 7 Euro im Vorverkauf.



In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Nürnberg läuft am Sonntag um 16 Uhr "Im Kampf mit dem Berge" (D 1921, 68 min) mit Filmmusik von Paul Hindemith und Harold Lloyd.

Der Normalpreis beträgt 13 Euro (8 Euro ermäßigt), der Vorverkaufspreis 10 Euro (6 Euro ermäßigt).



Der letzte Stummfilm "Safety Last" (USA, 1923, 74 min) wird um 18 Uhr gezeigt und von LiveJazz mit Küspert & Kollegen begleitet. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 19 Euro (12 Euro ermäßigt) und im Vorverkauf 16 Euro (10 Euro).



Weitere Informationen finden sie auf der Internetseite des Kunstkulturquartiers.



"That Cotton Club" in Fürth

Ebenfalls im Stil der 20er-Jahre ist die regelmäßige Themenparty "That Cotton Club", die abwechselnd in Erlangen und Fürth veranstaltet wird.

Diesen Sonntag wird von 17.30 Uhr bis 21 Uhr in der Kofferfabrik in Fürth wieder Swing zu Musik aus den 20ern bis 60ern getanzt. Wie immer werden kostenlose Schnupperkurse für Beginner angeboten. Die Kurse fangen normalerweise eine Stunde nach der Eröffnung der Party an. Der Normalpreis beträgt 5 Euro. Alle die in stilechter Garderobe erscheinen erhalten ermäßigten Eintritt.





Faschingsparty mit Stammtischen im Seebachgrund am Samstag

In der Seebachgrundhalle in Hannberg (Erlangen-Höchstadt) findet am Samstag der mittlerweile 19. Stammtischfaschingsball statt. Veranstalter der ausgelassenen Party sind der Stammtisch der Lindier Lausbum, der 1.

FCN Stammtisch Heßdorf und der Stammtisch der Nimmermüden Hannberg e.V.



Für gute Stimmung sorgt die Best-Of-Band aus Seubersdorf mit Musik zum Tanzen und Abfeiern von Schlager über Rock bis Ballermannhits.



Für die Bewohner der Gemeinde Heßdorf haben sich die Veranstalter einen besonderen Service ausgedacht: Die Gäste können den kostenlosen Busshuttle-Service in ihre Gemeindeteile ab 1.30 Uhr nutzen.

Einlass ist am Samstag um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro an der Abendkasse.