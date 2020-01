Fahndung nach jugendlichen Räubern in Fürth: Nach einem Raub am Skatepark Sportanlage Charly-Mai in Fürth sucht die Polizei nach drei Jugendlichen. Am Mittwochabend (1. Januar 2020) hatten sie ein Kind geschlagen und bestohlen, teilt die Polizei mit.

Raub in Fürth: Jugendlicher stößt Kind von Roller

Gegen 19 Uhr war der Junge mit zwei anderen auf dem Skatepark im Friedhofweg. Als er einem seiner Freunde sein Taschenmesser zeigte, kamen drei Jugendliche auf ihn zu und nahmen ihm das Messer ab. Der Junge wollte mit seinem Cityroller davonfahren, doch die Täter ließen das nicht zu.