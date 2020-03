Neueröffnung von "Juletics" by Julia Probst in Fürth: "Fitnessstudios drücken ihren Kunden einen Trainingsplan in die Hand, und lassen sie dann einfach so vor sich hin trainieren - damit hatte ich immer ein Problem."

Dass es auch anders geht, beweist Julia Probst, studierte Gesundheitsmanagerin und ausgebildete Fitness- und Kindersporttrainerin, erstmals bei der Neueröffnung von "Juletics" am Sonntag (1. März 2020). Mit ihren Kursen will sie den Sport persönlicher gestalten. "Dank kleinerer Gruppen kann ich mich auf jeden einzelnen Teilnehmer konzentrieren und ihn individuell unterstützen", verrät sie gegenüber inFranken.de.

Für wen eignet sich "Juletics"?

"Sport für jeden" lautet das Konzept hinter "Juletics", so Probst weiter. Egal, ob Anfänger oder langjähriger Sportler, ob Jung oder Alt. Für die Kleinsten gibt es Kindersport und auch für die ältere Generation ist dank "Zumba Gold" gesorgt.

Kursangebot

Individuelles Krafttraining: Das Training findet in der Kleingruppe mit maximal sechs Personen statt. Teilnehmer bekommen einen persönlichen Trainingsplan, der fortlaufend angepasst wird. Der Trainer steht während des Trainings mit Fachwissen und Kontrolle zur Seite.

Jumping Fitness: Hier kannst du über 400 Muskeln gleichzeitig bewegen und dabei die Gelenke schonen. Das Training stärkt vor allem Bauch, Beine, Po und beugt Rückenschmerzen vor. Da Sprünge und Technik schnell gelernt sind, kann jeder direkt einsteigen und sich vom Gruppengefühl mitreißen lassen.

Trampolin: Egal ob Gewichtskontrolle, Beckenbodentraining oder Linderung von Rücken- oder Gelenkschmerzen - das Trampolintraining ist in seiner Vielfalt an positiven Auswirkungen auf Körper und Geist nicht zu toppen. Sowohl für Einsteiger und ältere Menschen als auch für Menschen mit spezifischen Problemstellungen geeignet.

4Streatz: Das beliebte Dance-Fitness-Workout passt sich ganz deinem Können an. Die Moves werden Schritt für Schritt aufgebaut von easy, über medium bis zu complex und trotzdem bist du dabei die ganze Zeit in Bewegung. Du bestimmst dein Schwierigkeits- und Anstrengungslevel selbst, so dass Anfänger und Profis alle gemeinsam tanzen können. Dazu vereint 4STREATZ® die fünf beliebten Musikstile Jazz, Hip-Hop, House, Aerobic und Latino zu einem mitreißenden Gesamterlebnis.

Zumba Gold: Vor allem für ältere Erwachsene, Anfänger und Menschen mit Bewegungseinschränkungen das ideale Training. Die Choreografien sind einfacher gehalten und zielen vor allem auf die Verbesserung von Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination und Herz-Kreislauf-System ab. Die ausgewählten Bewegungen sind dabei gelenkschonender als im herkömmlichen Workout. In den Kursen erklingt abwechslungsreiche Musik, die sich nicht nur auf lateinamerikanische Töne beschränkt.

Für Kinder: Krafttraining Kids, Jumping Kids, Zumba Kids, Kinderyoga.

„Sport für jeden“ lautet das Konzept hinter „Juletics“. Foto: Juletics

Preise

Individuelles Krafttraining: 156 Euro für 12 Wochen, ein Training pro Woche oder 264 Euro für 12 Wochen, zwei Trainings pro Woche

Jumping Fitness: 10er-Karte für 95 Euro

Trampolin: 10er-Karte für 95 Euro

4Streatz: 10er-Karte für 85 Euro

Zumba Gold: 10er-Karte für 85 Euro

Alle Kurse können für jeweils 10 Euro zweimalig getestet werden

Termine

Jumping Fitness: Montag 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Donnerstag 18 Uhr bis 19 Uhr, Freitag 10 bis 11 Uhr

Trampolin: Dienstag 9.30 Uhr bis 10:30 Uhr, Mittwoch 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Donnerstag 9 Uhr bis 10 Uhr

4Streatz: Dienstag 18 Uhr bis 19 Uhr, Donnerstag 10 bis 11 Uhr, Donnerstag 19 bis 20 Uhr

Zumba Gold: Montag 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Dienstag 17 Uhr bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 11 Uhr

Adresse: JULETICS Julia Probst, Im Grund 3, 90765 Fürth-Sack, Telefon: 0152/04199305