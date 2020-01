Hundeköder in Fürth: Am Mittwochabend (8. Januar 2020) wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Kurz zuvor hatte Kay Bösel einen verdächtigen Fund im Stadtteil Hardhöhe gemacht.

Gassigehen in Fürth: Hund "Benny" hat Fleischbällchen im Maul

Gegen 21 Uhr führte er Hund "Benny" in der Galileistraße Gassi. Plötzlich sah er, dass sein Hund etwas im Maul hatte. Auf dem Weg und im Gebüsch lagen überall Fleischbällchen, erzählt seine Frau, Nina Bösel, inFranken.de. Ihr Mann reagierte sofort und holte das Bällchen aus dem Maul des Hundes. Zum Glück hatte er es noch nicht gefressen.

Polizei ermittelt nach Fund - waren es Giftköder?

Bei näherer Untersuchung stellte Kay Bösel fest, dass die Fleischbällchen mit einer blauen Flüssigkeit versetzt worden waren. Das Ehepaar erstattete noch am selben Abend Anzeige bei der Polizei. Diese bestätigt gegenüber inFranken.de den Hundeköder-Fund.

Noch ist unklar, um was es sich genau handelt. Insgesamt wurden sechs Hackfleischbällchen gefunden, berichtet die Polizei. Diese werden nun an die Staatsanwaltschaft übergeben, die wiederum überprüft, ob sie zur genaueren Untersuchung an ein Labor geschickt werden.

Andere Hundeköder als in Nürnberg

Im Großraum Nürnberg häufen sich in den vergangenen Wochen Hundeköder-Meldungen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem neuen Fall in Fürth und den Funden in Nürnberg gibt, kann die Polizei noch nicht sagen. Allerdings waren die Giftköder in Nürnberg andere. Dort waren es Haferflocken, die mit einem weißen Pulver versetzt waren, berichtet die Polizei. In Fürth waren es hingegen Fleischbällchen mit einer blauen Substanz.