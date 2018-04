Stein bei Nürnberg 22.01.2016

Brand

Gymnasium in Stein: Feuerwehreinsatz nach Schmorgeruch

Feuerwehreinsatz im Gymnasium in Stein bei Nürnberg: Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr war im Gymnasium Stein bei Nürnberg in der Faber-Castell-Allee ein verdächtiger Schmorgeruch wahrgenommen worden.