Laut ersten Informationen kam es am Dienstagmorgen zu einem Feuer in der Fürther Berufsschule. Der Brand brach in einem Containergebäude aus, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Laut einer ersten Auskunft der Polizei ist der Brand inzwischen allerdings gelöscht. Einige Personen sind leicht verletzt worden.

Mehr Informationen in Kürze an dieser Stelle.