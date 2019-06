Gefährliche Körperverletzung in Fürth: 28-Jähriger schlägt mit Glasflasche zu

Mann bei heftiger Auseinandersetzung in Fürth schwer verletzt: Am frühen Sonntagmorgen (02.06.2019) kam es in der Jakobinenstraße in Fürth zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Ein Mann wurde hierbei schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Mann schlägt mit abgebrochener Glasflasche zu

Gegen 6 Uhr gerieten mehrere Männer im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Jakobinenstraße in Streit. Daraufhin griffen zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren einen 28-Jährigen an und schlugen ihn. Im Verlauf der Auseinandersetzung zerbrach die von dem 28-Jährigen mitgeführte Glasflasche. Mit dieser schlug der 28-Jährige dann auf seine Kontrahenten ein.

21-Jähriger erleidet tiefe Schnittwunde am Arm

Während der 18-Jährige lediglich eine leichte Schnittverletzung am Kopf davon trug, erlitt der 21-Jährige eine tiefe Schnittwunde am Unterarm. Der 21-Jährige musste notfallmedizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden.

Alle Beteiligten müssen sich nun wegen des Verdachts der einfachen und der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen zur Aufhellung des Sachverhalts aufgenommen.