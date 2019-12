Zwischen März und Juli 2019 wurde in mehreren Kindergärten, Kinderbetreuungsstellen, Vereinsheimen und Friseurgeschäften in Mittelfranken eingebrochen. Insbesondere in Zirndorf, Fürth und Nürnberg waren die Kriminellen unterwegs.

Einbruchsserie in Mittelfranken: Kriminalpolizei ermittelt Bande

Die Einbruchsserie konnte nun aufgeklärt werden: Informationen der Kriminalpolizei zufolge, sind sieben junge Männer dafür verantwortlich. Sie sind zwischen 17 und 19 Jahren alt und stammen aus Nürnberg beziehungsweise Fürth.

Der Bande werden insgesamt 40 Einbrüche in der Region angelastet. Insgesamt entstand ein Schaden von 45.000 Euro in den Geschäften und Einrichtungen. Der entstandene Schaden durch Diebstähle beläuft sich zusätzlich auf 14.000 Euro.

Gegen die Männer wird mittlerweile wegen "besonders schwerem Diebstahl" ermittelt.

