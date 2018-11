Fürth vor 2 Stunden

Weihnachtsmarkt in der Kleeblattstadt

Fürther Weihnachtsmarkt öffnet am 29. November seine Pforten - kostenlose Öffis an Samstagen

Der Fürther Weihnachtsmarkt 2018 wird am Donnerstag, 29. November, eröffnet. Die wichtigste Neuerung: Die Kleeblattstadt hat ein neues Christkind. An den vier Adventssamstagen können öffentliche Verkehrsmittel in Fürth kostenlos genutzt werden.